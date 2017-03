Real : une priorité offensive pour l'été ?

Et si c’était la bonne ? Annoncé depuis plusieurs années dans le viseur du Real Madrid, l’ailier de Chelsea Eden Hazard (26 ans, 25 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) voit de nouveau son nom circuler chez les Merengue en vue de l’été prochain. D’après la radio Cadena COPE, le Belge fait même office de priorité offensive pour le coach Zinédine Zidane.

De nouveau au sommet de sa forme, l’ancien Lillois pourrait notamment pallier un possible départ de James Rodriguez (25 ans, 13 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) ou d’Isco (24 ans, 20 matchs et 6 buts en Liga cette saison), deux joueurs qui ne parviennent pas à s’imposer dans le onze-type madrilène et dont l’avenir s’annonce incertain.

Si le Colombien se voit rester à la Maison Blanche (), Isco en revanche n’exclut rien (). Reste qu’on voit mal les Blues céder Hazard…