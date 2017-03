OM : ce but "gag" qui gêne Garcia

Après ses revers face au Paris Saint-Germain (1-5) et Monaco (3-4 ap), l’Olympique de Marseille s’est relancé en déroulant 4-1 à Lorient dimanche en Ligue 1. Même si ce succès va faire du bien mentalement, le coach phocéen Rudi Garcia déplore le but anecdotique et évitable encaissé face aux Merlus.

"Le but qu'on prend ne me plaît pas. A 4-0 à l'extérieur, on doit être capable de garder son but inviolé. C'est un peu vidéo gag", a pesté l’ancien coach de Lille dans des propos rapportés par le quotidien La Provence.

Auteur d’une sortie ratée sur ce but, le gardien Yohann Pelé (34 ans, 28 matchs en L1 cette saison) a manqué une belle occasion de réaliser un "clean sheet" après avoir encaissé neuf buts en deux matchs…