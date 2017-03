Barça : la promesse de L. Enrique face au PSG « Par Romain Lantheaume - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé 4-0 à l'aller, le FC Barcelone tentera l'une des remontadas les plus improbables de son histoire mercredi (20h45) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. A l'approche de l'échéance, le coach blaugrana Luis Enrique multiplie les déclarations visant à mettre sous pression le club de la capitale (voir ici). Le technicien a prévenu le PSG : face à lui, se tiendront 11 joueurs surmotivés ! "Nous aurons la chance de revenir à leur hauteur et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle, a promis l'entraîneur catalan devant la presse. On doit montrer qu'on peut être meilleur que le PSG. Ce sera difficile, mais j'ai une foi inébranlable sur le fait qu'on peut bien jouer et renverser cette situation mal engagée." L'Espagnol compte s'appuyer sur la dynamique des succès contre le Celta Vigo (5-0) et Gijon (6-1) en Liga pour rendre au PSG la monnaie de sa pièce. L'Espagnol compte s'appuyer sur la dynamique des succès contre le Celta Vigo (5-0) et Gijon (6-1) en Liga pour rendre au PSG la monnaie de sa pièce.

