Monaco : Jardim a apprécié le spectacle Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a surclassé le FC Nantes (4-0) ce dimanche. Forcément, l'entraîneur du club de la Principauté Leonardo Jardim a affiché sa satisfaction devant la presse après ce bon résultat. "La première période n'a pas été si facile, le match a été équilibré pendant 40 minutes, avec de gros duels. Cette équipe nantaise a de bonnes transitions, presse bien, avec toujours quatre joueurs devant. Mais en ajoutant deux buts avant la pause, on a tué le match. La gestion a été plus simple ensuite, psychologiquement. (...) Nous avons été offensifs, tout en restant organisés. C'est très bien", a apprécié le Portugais. Leader de la L1 avec trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain et Nice, Monaco impressionne encore et toujours. Leader de la L1 avec trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain et Nice, Monaco impressionne encore et toujours.

