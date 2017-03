L1 : Monaco 4-0 Nantes (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur un nuage, Monaco a corrigé Nantes (4-0) ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1. Portés par un Bernardo Silva inspiré, les Asémistes trouvaient la faille sur leur première occasion, Mbappé trompant Dupé d'une reprise acrobatique sur un mauvais renvoi de la défense (1-0, 4e). Maîtres des débats jusqu'ici, les joueurs de la Principauté avaient de plus en plus de mal à se rapprocher du but de Dupé, la faute à des Nantais très joueurs et pas du tout impressionnés, à l'image d'un Nakoulma remuant. Preuve du manque de sérénité des Monégasques, ces derniers étaient contraints d'évoluer en contre afin de déstabiliser un bloc adverse difficile à bouger. S'ils ne se montraient pas vraiment dangereux en dehors d'un coup franc de Lima, les Canaris remportaient la plupart des duels dans l'entrejeu et poursuivaient leur travail de harcèlement qui portait ses fruits. Malheureusement pour eux, le très opportuniste Germain, qui rôdait sur un tir manqué de Glik, crucifiait Dupé après un magnifique enchaînement (2-0, 44e) alors que Mbappé inscrivait lui un doublé de la tête sur un service en or de Silva (3-0, 45e+1). Quel réalisme ! Au retour des vestiaires, l’ASM enfonçait un peu plus le clou sur un penalty de Fabinho (4-0, 59e). A la ramasse, Nantes tentait de limiter la casse mais n’était pas loin d’encaisser un cinquième but sur une frappe croisée de Mbappé repoussée par Dupé. Perdus, les protégés de Sergio Conceiçao poussaient pour sauver l’honneur mais face à une telle machine, intraitable, même les miettes ne suffisaient pas. Et pourtant, les Nantais ont essayé suite aux entrées d’Iloki et Bammou mais rien n’y faisait : Monaco, proche d'infliger une manita sur une frappe de Cardona, était trop fort. S’il en fallait un autre, les Rouge et Blanc ont envoyé un nouveau signal très sérieux à la concurrence. Pour les empêcher d’aller au bout de leur rêve, il va probablement falloir réaliser un sans-faute d’ici la fin de la saison ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

