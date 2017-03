Atletico : Griezmann a une pensée pour Torres « Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé ce dimanche, l'attaquant Antoine Griezmann (25 ans, 25 matchs et 12 buts en Liga cette saison) a été décisif lors de la victoire de l'Atletico Madrid face au FC Valence (3-0) en Liga. Au micro de beIN Sports, l'international français a eu une pensée pour son partenaire Fernando Torres, victime d'un traumatisme crânien jeudi face à La Corogne (1-1). "Nous sommes heureux qu'il aille bien. Nous sommes contents qu'il soit présent ici avec nous et j'espère qu'il va pouvoir revenir à la compétition le plus vite possible parce que nous avons besoin lui", a confié Griezmann. Présent dans les tribunes pour cette partie, Torres devrait réaliser son retour à l'entraînement avec les Colchoneros cette semaine. Présent dans les tribunes pour cette partie, Torres devrait réaliser son retour à l'entraînement avec les Colchoneros cette semaine.

