TFC : Dupraz a de gros regrets pour le penalty « Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Toulouse et Lille se sont neutralisés (1-1) ce dimanche. En fin de partie, le TFC a eu l'occasion de l'emporter mais Martin Braithwaite (25 ans, 25 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a raté un penalty qu'il avait lui-même obtenu. De quoi donner de gros regrets au coach toulousain Pascal Dupraz. "On réussit à mener au score, on peut mieux faire en première période. Ensuite, on maîtrise puis Passi décide de jouer à 5 devant et le temps de répondre tactiquement, les Lillois marquent logiquement. On a la possibilité de gagner sur penalty... Il y a une règle d’or : le joueur déséquilibré dans la surface ne doit pas se faire justice lui-même car dans ce cas-là c’est loupé une fois sur deux", a soufflé le technicien tricolore devant la presse. Visiblement, le capitaine du TFC va avoir le droit à une petite soufflante... Visiblement, le capitaine du TFC va avoir le droit à une petite soufflante...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+