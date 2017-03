L1 : Toulouse 1-1 Lille (fini)

Après une fin de match vivante, Toulouse et Lille se sont neutralisés (1-1) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

Dans un début de match assez terne marqué surtout par un incendie dans les tribunes du Stadium, les Dogues avaient la maîtrise du ballon sans se montrer dangereux. En raison des approximations techniques des 22 acteurs, le rythme de la partie ne décollait pas et le jeu était très haché par de nombreuses fautes. Et comme souvent dans un tel scénario, un corner débloquait la situation avec une tête à bout portant de Jullien pour ouvrir le score (1-0, 30e). Après ce but, le TFC se montrait plus entreprenant face à des Dogues en souffrance jusqu’à la pause...

Au retour des vestiaires, l’entrée de Lopes faisait du bien au LOSC et Lafont était contraint à un bel arrêt sur un tir lointain du Portugais. Malheureusement, cette embellie était de courte durée et il ne se passait plus grand-chose, à l’exception de l’envie des fans du TFC de voir Pascal Dupraz président... Déterminés à revenir, les Nordistes se projetaient vers l’avant mais Lafont s’imposait sur une frappe d’Eder puis remportait un duel face à Bauthéac ! Mais finalement, le portier du TFC s’inclinait avec l’égalisation de Benzia, qui reprenait un tir d’Eder (1-1, 78e).

Et le match devenait fou ! Quelques minutes plus tard, Braithwaite était fauché par Soumaoro dans la surface et l’arbitre désignait logiquement le point de penalty... Mais le capitaine du TFC butait dans sa tentative sur Enyeama ! Finalement, le score n’évoluait pas et ce résultat n’arrangeait ni Toulouse, 9e, ni Lille, 16e.