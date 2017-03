OM : W. Vainqueur - "l'objectif, la 5e place"

Grâce à son succès à Lorient (4-1) ce dimanche lors de la 28e journée, l'Olympique de Marseille grimpe au 6e rang de la Ligue 1. Une belle victoire pour le milieu de terrain phocéen William Vainqueur (28 ans, 20 matchs en L1 cette saison), désireux d'accrocher la 5e place en fin de saison.

"Ça fait du bien après deux défaites, surtout après celle face au PSG. Ça nous a mis un coup derrière la nuque. Aujourd'hui, on a su rebondir. On restait sur des matchs difficiles à l'extérieur face à Metz et Nantes (défaites 1-0 et 3-2, ndlr). On avait à cœur de se racheter. Il y avait un bon coup à faire, on l'a fait aujourd'hui. L'objectif, c'est de finir 5e", a confié le joueur prêté par l'AS Rome.

Le cinquième, c'est Bordeaux, qui compte une unité d'avance sur l'OM. Les deux clubs se retrouveront d'ailleurs le 13 mai au Matmut Atlantique pour le compte de la 37e journée. Un match décisif pour une éventuelle qualification en Europa League ?