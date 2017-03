Lorient : Bellugou fataliste

Balayé par l'Olympique de Marseille (1-4) ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1, Lorient va très mal. Alors que la Ligue 2 se rapproche pour la formation bretonne, le milieu de terrain François Bellugou (29 ans, 19 matchs en L1 cette saison) estime que son équipe ne mérite pas forcément mieux.

"C’est dur mais en même temps, on a eu ce qu’on méritait sur ce match. On ne peut pas aborder un match pareil quand on est dans cette situation. La Ligue 1, il faut rendre une certaine copie. Aujourd’hui, on est à 100 000 lieues de la rendre", a regretté le Merlu au micro de beIN Sports.

A dix journées de la fin, Lorient aura énormément du mal à se sauver avec aussi peu d'envie...