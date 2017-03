VIDEO : la chevauchée fantastique de Townsend « Par Youcef Touaitia - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On l'avait perdu de vue après ses débuts fracassants avec Tottenham, mais Andros Townsend (25 ans, 26 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) est toujours aussi vif et explosif. Désormais à Crystal Palace, l'international anglais s'est distingué sur le terrain de West Bromwich Albion (2-0) samedi en Premier League. Alors que les Eagles menaient déjà à la marque, l'ancien Spur a récupéré le ballon à l'entrée de sa surface avant de remonter tout le terrain sur le côté gauche. Résistant au retour d'un adversaire, Townsend a eu la lucidité d'éliminer un défenseur des Baggies avant d'ajuster une frappe du pied gauche parfaite à droite du gardien. Une réalisation exceptionnelle qui a fait le tour du Royaume et de la planète football ! Vidéo : le but magnifique de Townsend après une chevauchée fantastique (après la pub éventuelle)



