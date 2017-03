Valence : Zaza ne sait pas être "bâtard"

Prêté par la Juventus Turin, l'attaquant Simone Zaza (25 ans, 8 matchs et 2 buts en Liga cette saison) revit à Valence après une expérience infructueuse à West Ham lors de la première partie de saison. Interrogé sur sa personnalité, l'Italien estime qu'il n'est pas forcément fait pour le monde du football.

"Je dis seulement que, parfois, je trouve qu'il est difficile d'être dans cet environnement, dans celui du football. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes et beaucoup de gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Peut-être que j'aurais mieux fait les choses si j'avais été plus malin et plus bâtard, mais je ne sais pas l'être", a commenté l'ancien joueur de Sassuolo pour El Pais.

Visiblement, Zaza en a gros sur le cœur !