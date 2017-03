Monaco : Mendy attend les Bleus « Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle saison sous les couleurs de l'AS Monaco, le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans, 17 matchs en L1 cette saison) impressionne. Au point de convaincre le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps de l'appeler pour la première fois ? L'ancien Marseillais n'attend que ça ! "Si un jour ça vient, tant mieux, je suis là. Je suis prêt et je n’attends que ça. Je continue de me concentrer sur l’AS Monaco, mais pourquoi pas un jour", a lâché le Tricolore dans un sourire pour Téléfoot. Avec ses récentes performances, Mendy semble largement capable de concurrencer Layvin Kurzawa et Lucas Digne, ses deux concurrents. La prochaine liste de Deschamps ? Le 16 mars prochain... Avec ses récentes performances, Mendy semble largement capable de concurrencer Layvin Kurzawa et Lucas Digne, ses deux concurrents. La prochaine liste de Deschamps ? Le 16 mars prochain...

