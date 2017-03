Arsenal : Sanchez, Wright n'a pas compris... « Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En Premier League samedi, Arsenal s'est incliné face à Liverpool (1-3) et l'entraîneur des Gunners Arsène Wenger avait décidé à la surprise générale de laisser Alexis Sanchez (28 ans, 26 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) sur le banc en début de partie. Un choix incompréhensible selon la légende du club anglais Ian Wright alors que le Chilien n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'en juin 2018. "À sa place, je me dis : 'si je ne peux pas jouer dans cette équipe, presque éliminée de la Ligue des Champions (défaite 5-1 face au Bayern Munich à l'aller, ndlr) et éjectée du Top 4 en Angleterre, autant partir'. Son agent sera le premier à lui dire au téléphone 'où veux-tu aller ?'. Désormais, il n'a plus rien à perdre. C'était un choix étrange de le laisser de côté, ça m’a déconcerté", a commenté Wright pour BT Sport. Entré en jeu à la 46e minute face aux Reds, Sanchez a été excellent... De quoi remettre en question la décision de Wenger. Entré en jeu à la 46e minute face aux Reds, Sanchez a été excellent... De quoi remettre en question la décision de Wenger.

