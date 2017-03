OM : Fernandez prend la défense de Garcia « Par Damien Da Silva - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé à la tête de l'Olympique de Marseille en octobre dernier, l'entraîneur Rudi Garcia se retrouve critiqué après les récentes défaites face au Paris Saint-Germain (1-5) en Ligue 1 et contre l'AS Monaco (3-4, ap) en Coupe de France. Dans les colonnes du quotidien régional Le Parisien, Luis Fernandez a tenu à prendre la défense du technicien français. "Les résultats récents ne plaident pas en sa faveur, mais en France on retourne rapidement sa veste. La saison dernière, Monaco était critiqué et Jardim le premier. Que s'est-il passé entre-temps ? Ils ont recruté 4 défenseurs, fait revenir Germain et Falcao et ont profité de l'éclosion de Bakayoko, de Mbappé. Il faut laisser plus de temps à Garcia pour se renforcer et le juger quand il aura démarré une saison", a plaidé le consultant de beIN Sport. Inscrit sur un projet à long terme à l'OM, Garcia sera réellement attendu lors de l'exercice 2017-2018. Inscrit sur un projet à long terme à l'OM, Garcia sera réellement attendu lors de l'exercice 2017-2018.

