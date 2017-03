Man Utd : Carragher et Neville défendent Ibra « Par Youcef Touaitia - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un énorme coup de coude sur le défenseur central de Bournemouth Tyrone Mings (23 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) samedi en Premier League, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 25 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) n'est pas passé loin de l'expulsion pour un second carton jaune. Si le Suédois s'est défendu d'avoir voulu faire mal à son adversaire (voir ici), l'ancien Parisien peut compter sur le soutien indirect de Jamie Carragher et Gary Neville, qui comprennent sa réaction après s'être fait piétiner par son adversaire quelques instants auparavant. "Le geste de Mings est scandaleux et il mérite sans doute un coup pour ça. Je ne tolère pas forcément ce qu'a fait Zlatan, mais piétiner quelqu'un au sol est absolument honteux, a estimé l'ancien joueur de Liverpool au micro de Sky Sports. Tu peux tacler un joueur mais tu n'as pas le droit de lui marcher dessus comme cela a été le cas." Même son de cloche pour l'ancien Red Devil, Gary Neville. "Nous avons assisté à une bataille d'UFC. L'un a marché sur l'autre, l'autre lui a mis un coup de coude. Le geste de Mings est d'une terrible lâcheté. Même si celui d'Ibrahimovic n'est pas mieux, quand on te marche sur la tête, tu es obligé de réagir de la sorte", a estimé l'Anglais. Même son de cloche pour l'ancien Red Devil, Gary Neville. "Nous avons assisté à une bataille d'UFC. L'un a marché sur l'autre, l'autre lui a mis un coup de coude. Le geste de Mings est d'une terrible lâcheté. Même si celui d'Ibrahimovic n'est pas mieux, quand on te marche sur la tête, tu es obligé de réagir de la sorte", a estimé l'Anglais.

