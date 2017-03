Real : Zidane très heureux pour Benzema « Par Youcef Touaitia - Le 05/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Étincelant à Eibar (4-1) samedi en Liga, avec un doublé et une passe décisive à la clé, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 20 matchs et 7 buts en Liga cette saison) s'est offert du répit du côté du Real Madrid après plusieurs semaines difficiles. Son entraîneur chez les Merengue, Zinedine Zidane, s'est montré très satisfait de la prestation de son compatriote. "Je suis content de son match, de ses buts et de ses actions sur les deux autres buts. Je suis vraiment heureux de son super match, mais pour que les ballons lui arrivent il faut aussi que les autres jouent bien et ils l'ont fait", a commenté l'ex-international tricolore en conférence de presse. En l'absence de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, Benzema ne s'est pas caché et a parfaitement endossé son costume de leader. En l'absence de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, Benzema ne s'est pas caché et a parfaitement endossé son costume de leader.

