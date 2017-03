Man Utd : la décla surréaliste d'Ibra « Par Youcef Touaitia - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par Bournemouth (1-1) ce samedi en Premier League, Manchester United a vécu une sale journée. En particulier Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 25 matchs et 15 buts en Premier League cette saison), qui a manqué un penalty devant Artur Boruc à la 72e minute. Sauf que l'attaquant suédois aurait pu ne pas terminer le match. En effet, l'ancien Parisien a adressé un énorme coup de coude au défenseur Tyrone Mings (23 ans, 7 matchs en Premier League cette saison), qui l'avait piétiné quelques instants auparavant. Le Scandinave le jure, son geste n'était lui pas intentionnel. "Ce n'est pas mon intention de blesser quelqu'un. Pour le coup à la tête, je ne savais pas si c'était lui. Ce qui se passe sur le terrain, reste sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui attaque quelqu'un sur le terrain. Vous avez la télévision, vous pouvez voir les images. Je saute haut et lui saute dans mon coude", a confié le Red Devil en zone mixte. Si on peut effectivement croire Ibrahimovic sur le début de sa déclaration, en revanche, on imagine mal son adversaire heurter violemment son coude pour se faire mal. Incorrigible Zlatan ! Si on peut effectivement croire Ibrahimovic sur le début de sa déclaration, en revanche, on imagine mal son adversaire heurter violemment son coude pour se faire mal. Incorrigible Zlatan !

