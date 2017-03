Nice : Favre petit joueur ?

Vainqueur à Dijon (1-0) ce samedi lors de la 28e journée de Ligue 1, Nice a réalisé un joli coup en rejoignant provisoirement Monaco et le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Une fin en soi pour l'entraîneur azuréen Lucien Favre.

"C'était un match difficile. On a toujours envie de gagner. On a 62 points. Je ne vois pas plus loin", a assuré le Suisse en conférence de presse. S'il peut être fier de la saison du Gym, l'Helvète voit forcément plus grand pour son équipe, toujours cramponnée au podium à dix journées du terme de l'exercice.