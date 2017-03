Montpellier : Mounié fier mais amer « Par Youcef Touaitia - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur face à Rennes (1-1) ce samedi à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1, l'attaquant Steve Mounié (22 ans, 25 matchs et 12 buts en L1 cette saison) a cru offrir la victoire à Montpellier. Un résultat décevant pour le Béninois, qui regrette la tournure des événements. "On prend un but sur coup franc. On ne sort pas rapidement, Briand n'est pas hors-jeu. On avait la maîtrise, on a maîtrisé du début jusqu'à la fin. On prend ce but qui ne nous permet pas de gagner ce match. Il faut retenir la performance de l'équipe. On a bien joué. On perd deux points, c'est dommageable. On voulait gagner pour passer dans la première partie du classement. On va travailler pour gagner la semaine prochaine. Ça fait plaisir de représenter son club formateur au plus haut niveau", a estimé l'Héraultais au micro de beIN Sports. Mounié, lui, peut être fier de sa belle saison jusqu'ici ! Mounié, lui, peut être fier de sa belle saison jusqu'ici !

