Angers : Ndoye vise toujours le maintien

En s'imposant à Caen (3-2) ce samedi lors de la 28e journée, Angers a enchaîné un quatrième succès de rang en Ligue 1. Malgré cette belle passe, le milieu de terrain Cheikh Ndoye (30 ans, 24 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'oublie pas l'objectif principal : le maintien.

"Le plus important c'est de gagner. C'était un concurrent direct. On est content. On a besoin de gratter quelques points encore. On a changé de système par rapport à l'adversaire. Il reste des points encore à prendre malgré tout", a commenté le Sénégalais au micro de beIN Sports.

Avec 36 points et dix journées à jouer, le SCO y est presque !