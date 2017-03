L1 : Dijon 0-1 Nice (fini)

Dominateur, Nice a pris le dessus sur Dijon (1-0) ce samedi lors de la 28e journée de Ligue 1.

Sérieux, les Aiglons confisquaient le ballon à des Dijonnais peu inspirés. Le match mettait énormément de temps à démarrer puisque la première tentative cadrée de la rencontre était l'œuvre de Belhanda à la demi-heure de jeu. Dante, lui, n'était pas loin de trouver les filets de Reynet sur corner mais Bela repoussait le ballon au premier poteau.

Au retour des vestiaires, Dijon se rebiffait avec une situation chaude de Sammaritano. Mais Nice assumait son rang et Balotelli remettait de nouveau la pression sur le but du club promu. Finalement, Cyprien ouvrait logiquement la marque d'un plat du pied droit parfait après un service exceptionnel d'Eysseric (0-1, 70e). Un but libérateur qui permet au Gym de rejoindre provisoirement Monaco et Paris en tête du championnat !