PHOTO : les fans du PSG chambrent l'OM

Six jours plus tard, la correction infligée par le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille (5-1) fait toujours parler ! Et pour cause, les supporters parisiens, aux anges depuis la victoire de leur équipe, n'ont pas manqué l'occasion de chambrer la formation phocéenne lors de la réception de Nancy ce samedi.

Ainsi, une banderole sur laquelle est inscrit "1-5, le rêve américain", a été déployée au Parc des Princes. Un petit tacle au nouveau propriétaire de l'OM Frank McCourt.

La banderole des fans du PSG sur l'OM