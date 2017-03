Nancy : Hadji a des regrets...

Battu par le Paris Saint-Germain (0-1) ce samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1, Nancy n'est pas passé loin de l'exploit. Une déception pour l'attaquant Youssouf Hadji (37 ans, 17 matchs en L1 cette saison).

"On a fait de bonnes choses. On les attend pour essayer de contrer et avoir des occasions mais on a ce double poteau sortant qu'on voit dedans. Mais malheureusement, on a manqué de réussite et derrière, Paris fait la différence en poussant et en obtenant ce penalty", a regretté le Marocain au micro de Canal + Sport.

Cela aurait été néanmoins cruel pour Paris de ne pas gagner au regard de la domination écrasante du champion de France...