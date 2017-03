Bayern : Lahm compare Guardiola et Ancelotti Par Youcef Touaitia - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Légende vivante du Bayern Munich, le latéral droit Philipp Lahm (33 ans, 17 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) prendra sa retraite en fin de saison. A quelques semaines de son départ définitif, le champion du monde 2014 a comparé son ancien entraîneur, Pep Guardiola, désormais à Manchester City, et son coach actuel, Carlo Ancelotti. "Pep était toujours très, très offensif, voulait toujours acculer l'adversaire dans son camp. Avec Carlo, l'adversaire a le droit d'avoir le ballon, ce qui doit nous permettre de nous créer plus facilement des espaces et de pouvoir nous y engouffrer. Ce sont de vraies différences. L'équipe doit aussi apprendre ça", a confié le Bavarois pour L'Equipe. Dans les deux cas, deux entraîneurs exceptionnels ! Dans les deux cas, deux entraîneurs exceptionnels !

