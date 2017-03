L1 : Paris SG-Nancy, les compos

A quelques jours de son 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mercredi, le Paris Saint-Germain accueille Nancy au Parc des Princes ce samedi (17h) à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Le coach francilien Unai Emery n'a pris aucun risque et compose sans Rabiot, malade, Di Maria et Thiago Motta, blessés, ni Marquinhos et Nkunku, laissés au repos. A noter la présence d'Aurier, Krychowiak, Pastore et Guedes dans le onze de départ.

En face, Diarra et Mabella purgent leur suspension tandis que Cétout, Mandanne, Dalé, Badila, Marchetti et Menay manquent à l'appel. Voici la composition des deux équipes.

Paris SG : Trapp – Aurier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Verratti, Krychowiak - Lucas, Pastore, Guedes - Cavani.

Nancy : Chernik - Cuffaut, Cabaco, Diagne, Muratori (c) – Puyo, Guidileye, Aït Bennasser – Dia, Koura, Maouassa.