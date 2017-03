Arsenal : Anelka épargne Wenger, pas les joueurs « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour son franc-parler, l'ancien attaquant Nicolas Anelka s'est en revanche montré beaucoup plus clément au moment d'évoquer la situation de celui qui a été son coach à Arsenal, Arsène Wenger, fortement critiqué ces dernières semaines. "Je pense que Wenger fait du bon boulot. Il y a un moment où tu ne peux plus à chaque fois critiquer l'entraîneur. Wenger est bon", a lancé le Français auprès du magazine Onze Mondial, pointant du doigt la mentalité des joueurs. "Ils ont toujours eu des bons joueurs, mais, psychologiquement, il y a toujours quelque chose. Ils ne réussissent jamais à tenir jusqu'au bout. Ce sont les joueurs qui n'ont pas cette mentalité du 'must-win'. De mon temps, il y avait Vieira, Petit, Dixon, Adams. Mentalement, ils étaient prêts. Tu savais que tu allais gagner. Aujourd'hui, il n'y a plus ça", a déploré l'ancien Parisien. Sauf que les dirigeants londoniens auront moins de difficultés à changer le coach plutôt que l'équipe entière… "Ils ont toujours eu des bons joueurs, mais, psychologiquement, il y a toujours quelque chose. Ils ne réussissent jamais à tenir jusqu'au bout. Ce sont les joueurs qui n'ont pas cette mentalité du 'must-win'. De mon temps, il y avait Vieira, Petit, Dixon, Adams. Mentalement, ils étaient prêts. Tu savais que tu allais gagner. Aujourd'hui, il n'y a plus ça", a déploré l'ancien Parisien. Sauf que les dirigeants londoniens auront moins de difficultés à changer le coach plutôt que l'équipe entière…

