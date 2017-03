Everton : Rooney, le Barça... Koeman agacé « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Performant avec Everton, le coach Ronald Koeman fait partie des favoris pour succéder à Luis Enrique sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine (voir ici). Mais cette rumeur flatteuse agace visiblement le manager des Toffees, qui a refusé de la commenter. "Chacun de mes mots concernant Barcelone est un mot de trop. Je ne parle pas de Barcelone", a asséné le Néerlandais vendredi devant la presse, avant d'adopter la même position au sujet de la rumeur qui annonce le possible retour de l'attaquant de Manchester United Wayne Rooney (31 ans, 17 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) à Everton la saison prochaine (voir ici). "Je ne dis plus rien sur Rooney. J'ai dû répondre une fois, enfin plusieurs fois, à des questions le concernant. C'est un joueur de Manchester United, nous verrons ce qui arrive à l'avenir", a éludé le Hollandais qui a donc opté pour le silence radio. "Je ne dis plus rien sur Rooney. J'ai dû répondre une fois, enfin plusieurs fois, à des questions le concernant. C'est un joueur de Manchester United, nous verrons ce qui arrive à l'avenir", a éludé le Hollandais qui a donc opté pour le silence radio.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+