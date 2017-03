Barça : Messi-Ronaldo, pas photo pour Stoichkov « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancienne gloire du FC Barcelone, Hristo Stoichkov possède un avis bien tranché sur le débat Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Pour le Bulgare, le Madrilène ne joue tout simplement pas dans la même cour que la Pulga. "Très souvent on compare Cristiano Ronaldo et Messi. Mais Messi on le compare avec Pelé, Maradona, Cruyff... Des symboles du football mondial. Alors que Cristiano on le compare uniquement à Leo Messi, a argué l'ancien buteur au micro de SFR Sport. C'est ça la différence. L'un c'est Dieu. L'autre... il peut arriver un jour à faire quelque chose." Rappelons tout de même que l'Argentin ne possède qu'un Ballon d'Or de plus que CR7, sacré à quatre reprises. Rappelons tout de même que l'Argentin ne possède qu'un Ballon d'Or de plus que CR7, sacré à quatre reprises.

