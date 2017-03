Schalke : Stambouli explique sa renaissance « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En échec au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Benjamin Stambouli (26 ans, 14 matchs en Bundesliga avec Schalke 04 cette saison) a rejoint Schalke 04 l’été dernier. Après des premiers mois délicats, l’ancien Montpelliérain a retrouvé sa place de titulaire ces dernières semaines. L’ex-international Espoirs tricolore explique qu’il a eu besoin de temps pour s’adapter. "Les méthodes d'entraînement sont différentes, le rythme des matchs également. Il y a des duels, il faut mettre deux ou trois tampons et aller au charbon. Et moi, je suis plutôt un diesel, j'avais besoin d'un peu de temps..., a avancé le Français dans les colonnes de L’Equipe. Les critiques m'ont titillé, j'ai ma fierté. Au lieu de m'énerver, je l'ai pris de façon positive." En faisant notamment plus attention à son poids, le Sudiste a retrouvé une meilleure forme et commence à se relancer. En faisant notamment plus attention à son poids, le Sudiste a retrouvé une meilleure forme et commence à se relancer.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+