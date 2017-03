Lyon : Diakhaby reconnaît avoir touché Malcom « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vendredi, l’arbitre du match de la 28e journée de Ligue 1 entre Bordeaux et l’Olympique Lyonnais (1-1), M. Schneider, a provoqué la polémique en avertissant l’ailier des Girondins Malcom (20 ans, 27 matchs et 4 buts en L1 cette saison) pour simulation alors que le défenseur central lyonnais Mouctar Diakhaby (20 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) l’avait bien accroché dans sa surface et aurait donc dû être sanctionné d’un penalty. Un constat reconnu à demi-mots par le Gone à l’issue du match. "Je pense que je le touche. Après, peut-être qu’il anticipe le fait que je le touche et qu’il tombe avant, je ne sais pas, je n’ai pas revu les images, mais c’est vrai que je le touche quand même", a concédé Diakhaby en zone mixte. Pour se défendre des nouveaux soupçons de favoritisme qui pèsent sur eux, les Rhodaniens ont fait remarquer que Valentin Vada se trouvait en position de hors-jeu sur l’ouverture du score bordelaise. Pour se défendre des nouveaux soupçons de favoritisme qui pèsent sur eux, les Rhodaniens ont fait remarquer que Valentin Vada se trouvait en position de hors-jeu sur l’ouverture du score bordelaise.

