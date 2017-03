Man Utd : non, Mourinho n'est pas un "monstre" « Par Romain Lantheaume - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour ses sorties acerbes devant la presse, l’entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a tenté de tordre le cou à sa réputation vendredi en conférence de presse. "Je crois que Manchester United a compris que je ne suis pas le monstre que les gens disent que je suis, a lancé le Special One. Je ne suis pas si mauvais, si arrogant, si difficile dans le travail. En tout cas, personne ne s'enfuit en courant quand j'arrive au centre d'entraînement. Donc, je pense que je suis mieux que ce que vous (les médias, ndlr) pensez. Les gens sont plutôt contents quand je suis là ou plutôt heureux de travailler avec moi. La relation avec les joueurs est bonne." Pas sûr que les autres entraîneurs de Premier League et le corps arbitral partagent l’avis du technicien portugais… Pas sûr que les autres entraîneurs de Premier League et le corps arbitral partagent l’avis du technicien portugais…

