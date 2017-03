L1 : Dijon-Nice, les compos probables

Toujours dans la roue de Monaco et du Paris Saint-Germain, l’OGC Nice se rend au Stade Gaston-Gérard pour défier Dijon ce samedi (20h) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Si Chafik, Lees-Melou et Abeid signent leur retour côté bourguignon, Balmont et Diony purgent leur suspension, tandis que Marié, Martin et Rüfli sont à l’infirmerie. En face, le coach azuréen, Lucien Favre, doit composer sans Donis, Obbadi, Pléa et Pereira, blessés. Une nouvelle fois, Sarr n’est pas retenu. Voici les compositions probables des deux équipes.

Dijon : Reynet - Chafik, Varrault, Loties, Haddadi - Lees-Melou, Amalfitano, Abeid, Sammaritano - Bela, Tavares.

Nice : Cardinale - Souquet, Baysse, Dante, Dalbert – Koziello, Cyprien, Seri - Eysseric, Balotelli, Belhanda.