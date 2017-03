ASSE : Beric tacle Cristiano Ronaldo !

ASSE : Beric tacle Cristiano Ronald o ! « Par Eric Bethsy - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Connu pour son sang-froid dans la surface adverse, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Robert Beric (25 ans, 12 matchs et 3 buts en L1 cette saison) sait aussi se montrer altruiste, d’où son surnom : "le Terminator vert". De quoi ravir l’ancien joueur du Rapid Vienne qui s’est permis de tacler la star du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 20 matchs et 18 buts en Liga cette saison). "C'est un joli surnom. Rester calme et froid devant le but ? Oui. Je ne sais d'ailleurs pas d'où ça me vient. Ou plutôt si : je ne suis pas comme Cristiano Ronaldo, a expliqué le Slovène dans L’Equipe. Lui, comme il veut toujours marquer, il tire de n'importe où, n'importe comment. Moi, je veux gagner. Donc j'analyse la situation. Si elle me paraît bonne, je tire. Mais si je vois un équipier mieux placé, je préfère lui donner le ballon. C'est sans doute pour ça que je possède un bon ratio tirs/tirs cadrés. (6 sur 9 en L1 cette saison, ndlr)" En tout cas, l’égoïsme du Portugais lui réussit plutôt bien... En tout cas, l’égoïsme du Portugais lui réussit plutôt bien...

