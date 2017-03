Bordeaux : Gourvennec est satisfait « Par Eric Bethsy - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le match nul concédé face à l’Olympique Lyonnais (1-1) vendredi, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec, n’est pas mécontent. Le technicien a apprécié le contenu de la rencontre et la capacité de son équipe à neutraliser une attaque redoutable sur le papier. "On a globalement fait le match qu'on voulait avec beaucoup de cohésion, en étant proche les uns des autres pour limiter les espaces des attaquants et joueurs offensifs de Lyon, a commenté le coach bordelais. On sait qu'ils marquent beaucoup, tout le temps, c'était une performance de réduire ça, on l'a plutôt bien fait même si on en a pris un, un de trop, pour nous permettre de gagner le match. Je suis quand même satisfait qu'on avance, qu'on soit à un meilleur niveau aujourd'hui. On ne fait pas tout bien mais tout ce que l'on fait, on le fait mieux qu'avant et cela nous permet d'exister dans ce championnat." Peu importe les résultats de ses concurrents, le club aquitain restera cinquième après cette journée. Peu importe les résultats de ses concurrents, le club aquitain restera cinquième après cette journée.

