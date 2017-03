Lyon : J-M. Aulas - "on aurait dû gagner" « Par Eric Bethsy - Le 04/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non, Jean-Michel Aulas ne s'est pas plaint de l'arbitrage après le match nul à Bordeaux vendredi (1-1), à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Mais le président de l'Olympique Lyonnais estime que les Gones méritaient la victoire. "C'est mitigé. On avait l'impression qu'on pouvait faire un peu plus. Bordeaux est une équipe redoutable et en forme. On a su revenir et ce n'était pas facile. On pouvait perdre ce match mais on aurait dû le gagner, a confié le dirigeant. C'est un sentiment mitigé. Il faut retenir ce match nul. Bordeaux avait pris la décision de jouer derrière et en contres. C'est un match qui va nous permettre de prendre confiance avant les matchs de Ligue Europa. Il faut rester positif même s'il y avait la place pour gagner ce match." L'OL doit maintenant préparer la venue de la Roma en C3 jeudi (21h05). L'OL doit maintenant préparer la venue de la Roma en C3 jeudi (21h05).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+