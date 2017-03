Lyon : Genesio attend avant de se prononcer « Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu au score (1-1), l'Olympique Lyonnais a limité la casse face à Bordeaux ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Si ce résultat permet aux Gones de laisser les Girondins quatre points derrière eux, il risque aussi d'éloigner encore un peu les hommes de Bruno Genesio du podium. Du coup, le technicien lyonnais attend de voir ce que feront Monaco, le Paris Saint-Germain et Nice ce week-end avant de se prononcer. "Le contenu du match était plutôt bon à l'extérieur contre une belle équipe. On attendra de voir les résultats des trois équipes devant nous pour voir si on grappille un petit peu ou si on perdra du terrain, a résumé le coach de l'OL après la rencontre. Je suis satisfait de revenir au score face à une équipe sur une bonne dynamique. On est déçu du résultat car nous étions venus pour gagner. (…) Sur l'ensemble du match, le match nul me semble logique." On a tout de même connu Lyon plus emballant que ce soir. On a tout de même connu Lyon plus emballant que ce soir.

