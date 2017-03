Bastia : l'étonnant mea culpa de Cahuzac « Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour son sang chaud et ses déclarations musclées à l'encontre des arbitres, le milieu de terrain de Bastia Yannick Cahuzac (32 ans, 21 matchs en L1 cette saison) a reconnu ses torts ce vendredi au micro de Canal+. "Pour être objectif, je ne pense pas avoir une très belle image. On me compare souvent à un boucher, ou un joueur méchant. Je suis quelqu'un d'introverti dans la vie, plutôt réservé, a assuré le Corse. Il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai pris énormément de cartons jaunes ou rouges. Je pense que les trois quarts sont justifiés, et il y a un quart qui est peut-être dû à ma réputation." Sanctionné de trois matchs fermes de suspension après avoir fait tomber au sol le tableau d'affichage du quatrième arbitre samedi dernier contre Angers (0-3), Cahuzac promet désormais de se montrer plus vigilant. Un sacré challenge pour celui qui compile 15 expulsions sur l'ensemble de sa carrière dont 4 cette saison ! Sanctionné de trois matchs fermes de suspension après avoir fait tomber au sol le tableau d'affichage du quatrième arbitre samedi dernier contre Angers (0-3), Cahuzac promet désormais de se montrer plus vigilant. Un sacré challenge pour celui qui compile 15 expulsions sur l'ensemble de sa carrière dont 4 cette saison !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+