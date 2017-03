L1 : Bordeaux 1-1 Lyon (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps mené au score et passé proche du K.O., l’Olympique Lyonnais s’en est bien tiré en ramenant un point de Bordeaux (1-1) ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Même si ce résultat pourrait un peu plus éloigner les Gones du podium, il leur permet de maintenir leur adversaire du jour à quatre points avec un match en plus. Souvent ronronnants en début de partie à domicile, les Aquitains surprenaient les visiteurs par leur pressing haut. Mais la première occasion était lyonnaise et Lacazette trouvait le petit filet. La réponse bordelaise ne tardait pas. Au terme d’un contre, Kamano servait Vada dans la surface. En position de hors-jeu mais non signalé, l’Argentin ajustait Lopes pour ouvrir le score (1-0, 16e)… D’abord regroupés dans un bloc parfaitement hermétique, les Bordelais reculaient à l’approche de la demi-heure de jeu et l’OL tentait d’en profiter. Mais Carrasso avait la main ferme sur une frappe de Depay, puis Gonalons ne cadrait pas sa tête en plein cœur de la surface. Les actions s’enchainaient et sur un nouveau contre, Malcom était accroché par Diakhaby dans la surface lyonnaise, mais l’arbitre commettait une nouvelle erreur en avertissant le Brésilien pour simulation plutôt que de siffler penalty… A nouveau mieux en fin de première période, les hommes de Jocelyn Gourvennec revenaient avec les mêmes intentions au retour des vestiaires. Et il y avait le feu devant le but de l’OL ! Diakhaby sauvait notamment une frappe de Kamano in extremis, avant que Lopes repousse le tir de Laborde ! Les locaux avaient manqué le coche et l’OL poussait en fin de partie. Si la tête de Diakhaby frôlait le cadre et que Lacazette était repris au dernier moment dans la surface, Mammana finissait par trouver la faille en égalisant de la tête sur un coup-franc de Valbuena (1-1, 78e). Alors que Kamano, contré deux fois par Rafael, a eu deux nouvelles opportunités dans le temps additionnel, Bordeaux aura des regrets… Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

