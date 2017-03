PSG : 4 absents de marque contre Nancy

A quelques jours du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mercredi (20h45), l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, n’a pris aucun risque dans le groupe de joueurs convoqués pour la réception de Nancy samedi (17h) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Angel Di Maria est ainsi ménagé et Marquinhos laissé au repos. Les milieux de terrain Thiago Motta et Adrien Rabiot sont pour leur part toujours indisponibles et laissés aux soins. A noter en revanche les retours de Marco Verratti et Hatem Ben Arfa.

Areola, Trapp - Aurier, Kimpembe, Kurzawa, Maxwell, Meunier, Thiago Silva - Krychowiak, Lo Celso, Matuidi, Pastore, Verratti – Ben Arfa, Cavani, Draxler, Guedes, Lucas.