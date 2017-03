Bayern : Ribéry voit loin « Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prolongé jusqu’en juin 2018 par le Bayern Munich en novembre dernier, l’ailier Franck Ribéry (33 ans, 13 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) espère encore étendre son aventure en Bavière un peu plus longtemps. "Je peux sentir que je peux encore jouer deux ou trois ans de plus. Je connais très bien mon corps. Si je continue, ce sera au Bayern Munich et nulle part ailleurs. Je ne veux pas aller jouer ailleurs. C’est mon club, ma maison, a affirmé le Français dans les colonnes du quotidien Bild. Et même après la fin de ma carrière, je resterai à Munich. Ça c’est sûr." Au terme de la saison, Philipp Lahm partira à la retraite et l’ancien Marseillais a également confié qu’il se verrait bien reprendre le brassard de capitaine… Au terme de la saison, Philipp Lahm partira à la retraite et l’ancien Marseillais a également confié qu’il se verrait bien reprendre le brassard de capitaine…

