EdF : Deschamps, Rousselot n'a pas aimé...

En pleine campagne pour être réélu, le président de la FFF, Noël Le Graët, a reçu le soutien public du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps (voir ici). Concurrent du Breton lors des élections du 18 mars prochain, Jacques Rousselot n’a pas apprécié cette sortie.

"On verra. On discutera. Si ce sont ses propos... On a dû lui dicter, peut-être, quelques phrases..., a taclé le président de Nancy dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Aujourd'hui, il y a un feeling entre lui et le président en place. (…) Il a fait des déclarations qui n'engagent que lui. Demain sera un autre jour. J'ai beaucoup de respect pour Didier, pour le travail qu'il a fait. Je le connais bien. Il n'y a aucun souci."

En cas d’élection, le Lorrain a assuré qu’il n’aurait pas de problème à collaborer avec "DD". De son côté, le technicien a refusé de lier son avenir à celui de Le Graët.