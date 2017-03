Bordeaux : Triaud prévient Malcom « Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une saison intéressante, l’ailier de Bordeaux, Malcom (20 ans, 26 matchs et 4 buts en L1 cette saison), a récemment adressé un appel du pied au FC Séville (voir ici). Mais le président des Girondins, Jean-Louis Triaud, a tenu à avertir le Brésilien : celui-ci reste sous contrat jusqu’en 2020 et son club ne compte pas forcément le céder dans l’immédiat. "Qu'un joueur talentueux se préoccupe de sa carrière et veuille aller dans un club d'un standing supérieur, c'est cohérent. Mais ce n'est pas lui qui décidera du timing. Il a le temps et une marge de progression incroyable, autant en profiter le plus longtemps possible", a clarifié le dirigeant ce vendredi dans les colonnes du quotidien L'Equipe. Suivi par plusieurs cadors européens comme Chelsea, l’AS Roma, l’Inter Milan, la Juventus Turin et l’AS Monaco, le Sud-Américain promet en tout cas de rapporter le jackpot au club aquitain ! Suivi par plusieurs cadors européens comme Chelsea, l’AS Roma, l’Inter Milan, la Juventus Turin et l’AS Monaco, le Sud-Américain promet en tout cas de rapporter le jackpot au club aquitain !

