Man Utd : Mourinho très clair pour Ibrahimovic « Par Romain Lantheaume - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l’été dernier, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 24 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) réalise une excellente saison sous les couleurs de Manchester United. Pour l’entraîneur des Red Devils, José Mourinho, il ne fait pas de doute que le Suédois va rester la saison prochaine alors que son contrat se termine en juin mais dispose d'une année en option. "Je le vois rester avec nous parce que c’était l’accord initial pour venir chez nous un an, plus une année en option. Je pense qu’il va rester avec nous, a lancé le Special One ce vendredi en conférence de presse. Il réussit une année étonnante. (…) En bien ou en mal, je veux seulement des joueurs qui veulent rester à 100 % avec nous. Je pense qu’il est vraiment fier de lui-même. Il est heureux de sa situation et de ses succès, et je le vois rester avec nous." Le technicien portugais devrait pouvoir compter sur la présence de l’ancien Parisien et sur son entière motivation puisque celui-ci entendrait s’inscrire dans la durée à MU (voir ici). Le technicien portugais devrait pouvoir compter sur la présence de l’ancien Parisien et sur son entière motivation puisque celui-ci entendrait s’inscrire dans la durée à MU ().

