PSG : Emery approuve pour Thiago Motta

Comment nous vous l'indiquions ce vendredi (voir brève 8h41), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Thiago Motta (34 ans, 24 matchs en L1 cette saison) devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2018. En conférence de presse, l'entraîneur parisien Unai Emery a insisté sur l'importance de l'Italien dans son effectif.

"C'est un joueur important, qui peut continuer à apporter son niveau de performance une saison ou plus. Et ce n'est pas un poste facile au PSG... Si on me demande, je dis qu'il est important", a commenté l'Espagnol.

Et visiblement, les dirigeants du PSG sont prêts à écouter Emery en prolongeant Motta pour un an de plus.