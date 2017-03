Lyon : Nkoulou ? Une erreur médicale pour Aulas « Par Damien Da Silva - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l'été dernier en fin de contrat en provenance de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Nicolas Nkoulou (26 ans, 7 matchs en L1 cette saison) n'a pas réussi à s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Face aux difficultés du Camerounais, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a déploré une erreur médicale. "Nicolas Nkoulou, qui aurait pu me dire qu’il allait être blessé ? Donc, échec du médecin, au moment de la visite médicale. Ok, d’accord, je l’admets... Mais c’est une erreur de médecin, pas une erreur de recrutement. (...) Pour moi, il y a une déception, pas un échec, et c’est Nicolas", a reconnu le dirigeant de l'OL pour L'Equipe. Ne figurant plus dans les plans de son entraîneur Bruno Génésio, Nkoulou a été dépassé dans la hiérarchie à son poste par Emanuel Mammana et Mouctar Diakhaby. Ne figurant plus dans les plans de son entraîneur Bruno Génésio, Nkoulou a été dépassé dans la hiérarchie à son poste par Emanuel Mammana et Mouctar Diakhaby.

