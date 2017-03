OM : Amoros déçu par le dernier mercato « Par Damien Da Silva - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic, l'Olympique de Marseille a réalisé des investissements importants lors du dernier mercato d'hiver. Et pourtant, l'ex-joueur du club phocéen Manuel Amoros s'est montré déçu par les choix réalisés par la direction olympienne. "La défense n'est pas terrible quand même, si je peux me permettre, ils auraient dû cibler un défenseur central et un attaquant au mercato, on le voit en l'absence de Gomis. Après, quand on n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas s'ils ont eu des contacts avec des joueurs que voulait Rudi Garcia, et que ça n'a pas été possible", a relativisé l'ancien Marseillais pour La Provence. Avec 9 buts encaissés sur les deux derniers matchs face au Paris Saint-Germain (1-5) en Ligue 1 et l'AS Monaco (3-4, ap) en Coupe de France, l'OM connait effectivement de sérieux problèmes défensifs... Avec 9 buts encaissés sur les deux derniers matchs face au Paris Saint-Germain (1-5) en Ligue 1 et l'AS Monaco (3-4, ap) en Coupe de France, l'OM connait effectivement de sérieux problèmes défensifs...

