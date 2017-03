Nancy : Cétout en garde à vue... « Par Damien Da Silva - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le défenseur de Nancy Julien Cétout (29 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été placé en garde à vue jeudi soir selon les informations du quotidien régional l'Est Républicain. En effet, à la suite d'une dispute avec sa compagne, le joueur de l'ASNL a été interpellé par la Gendarmerie en raison de violences conjugales présumées. Face à cette affaire, le club de Ligue 1 a communiqué. "L’AS Nancy-Lorraine est attristée des événements survenus jeudi soir qui ont conduit à la garde à vue de Julien Cétout. Le club libère le joueur de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse répondre de ses actes devant les autorités compétentes et se réserve le droit de prendre une décision disciplinaire après les conclusions de l’enquête", peut-on lire. A suivre...

