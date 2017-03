Monaco : Mbappé, des chiffres affolants !

Véritable révélation de la saison, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 28 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) réalise de superbes performances sous les couleurs de l'AS Monaco. En plus de son talent évident, le jeune espoir tricolore affiche un excellent rendement avec 1 but marqué toutes les 103 minutes.

Et malgré un temps de jeu limité en raison de la protection de son entraîneur Leonardo Jardim, Mbappé se trouve déjà dans le Top 50 des meilleurs buteurs européens cette année parmi les 5 grands championnats ! Encore plus fort, le Monégasque est le plus jeune joueur à figurer dans ce classement et se retrouve en concurrence avec Dele Alli (14 buts, Tottenham) et Timo Werner (13 buts, Leipzig), qui ont cependant deux ans de plus que lui. Le tout sans marquer le moindre penalty... Mbappé, ce phénomène !