Barça : Sampaoli, Capello dit oui !

Barça : Sampaoli, Capello dit ou i ! « Par Youcef Touaitia - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique a annoncé son départ du FC Barcelone à l’issue de l’exercice en cours. Alors que quatre entraîneurs font figure de favoris pour lui succéder (voir ici), c’est le nom du coach du FC Séville Jorge Sampaoli qui revient le plus souvent. Une excellente idée pour Fabio Capello. "C'est l'un des entraîneurs les plus intéressants en Europe, c'est pour cela que je crois qu'il sera sur le marché cet été et qu'il est le meilleur candidat pour occuper le poste de Luis Enrique, a analysé l’Italien au micro de Sky Sports. Il a de la personnalité, il sait se faire apprécier et apporte quelque chose de différent à ses équipes. Son jeu vertical apporterait quelque chose de nouveau à ce Barça." Pour s’attacher les services de Sampaoli, la direction catalane devra débourser 1,7 million d’euros afin de libérer l'Argentin de son contrat. Une bouchée de pain pour les Blaugrana ! Pour s’attacher les services de Sampaoli, la direction catalane devra débourser 1,7 million d’euros afin de libérer l'Argentin de son contrat. Une bouchée de pain pour les Blaugrana !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+